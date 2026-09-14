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Регионы России

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Xiaomi запустила предзаказы на интеллектуальный замок Smart Lock 5 Max

Xiaomi запустила предзаказы на интеллектуальный замок Smart Lock 5 Max

Smart Lock 5 Max оснащён панелью с антибликовой обработкой и кольцевой светодиодной подсветкой. Для разблокировки предусмотрено 12 различных способов, включая 3D-распознавание лица и вен ладони.

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