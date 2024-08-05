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Регуляция. Суверенитет. Война

Регуляция. Суверенитет. Война

Политические аспекты развития ИИ не первый год волнуют исследователей социо-гуманитарного профиля. Однако пока политологи в основном фокусируются на этических аспектах использования технологий, международники подходят к вопросу более предметно и занимаются темами глобального регулирования, технологического суверенитета и применения ИИ в боевых действиях.

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