Погибшему в результате атаки БПЛА на Подмосковье охраннику было 37 лет

Погибшему в результате атаки беспилотников на Московскую область охраннику было 37 лет. По данным RT, мужчина работал охранником в одном из супермаркетов рядом с жилым комплексом, по которому ударил беспилотник.
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