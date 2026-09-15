Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин: на Троицкой линии метро за два года совершили более 38 млн поездок

Собянин: на Троицкой линии метро за два года совершили более 38 млн поездок

За два года работы Троицкой линии метро пассажиры совершили более 38 миллионов поездок. Сейчас на ветке ежедневно фиксируют около 100 тысяч поездок, а пассажиропоток после открытия новых станций вырос в три раза.

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