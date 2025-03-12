Мир сталкивается с подрывной деятельностью и революцией везде, где вмешивается ЦРУ. Об этом 12 марта заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макргегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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