Party for Two. Baldur's Gate 3 [Стрим#10]

Юбилейный десятый стрим! Позади — Нере и прочие приверженцы Абсолюта, впереди — Гримфордж со всеми её загадками и тайнами, а ещё финальный босс, из которого мы сделаем Джилл-сэндвич! В ожидании следующего стрима почитать текстовое изложение наших приключений можно в полевых дневниках, а если вам кажется, что игрокам всё даётся слишком быстро и легко, то повлиять на прохождение и докинуть модификторов сложности можно вот тут.