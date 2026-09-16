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stopgame

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Party for Two. Baldur's Gate 3 [Стрим#10]

Party for Two. Baldur's Gate 3 [Стрим#10]

Юбилейный десятый стрим! Позади — Нере и прочие приверженцы Абсолюта, впереди — Гримфордж со всеми её загадками и тайнами, а ещё финальный босс, из которого мы сделаем Джилл-сэндвич! В ожидании следующего стрима почитать текстовое изложение наших приключений можно в полевых дневниках, а если вам кажется, что игрокам всё даётся слишком быстро и легко, то повлиять на прохождение и докинуть модификторов сложности можно вот тут.

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