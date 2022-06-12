Кучеров и Палат стали лучшими бомбардирами «Тампы» в серии против «Рейнджерс»

«Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли со счетом 4-2 в серии. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров принял участие во всех шести матчах и набрал 8 (3+5) очков при 23 бросках и показателе полезности «+4».