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Царьград

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Что такое елеопомазание в православной традиции: смысл и порядок обряда

Что такое елеопомазание в православной традиции: смысл и порядок обряда

Когда совершается елеопомазание и как к нему подходят верующие.В православной традиции крестообразное помазание лба освященным маслом во время богослужения называется елеопомазанием.

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