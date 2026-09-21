"Барнаульская горэлектросеть" напоминает о важности ежемесячной передачи данных

Передавайте показания счетчиков вовремя и получайте точные счета! АО "Барнаульская горэлектросеть" напоминает жителям города о важности ежемесячной передачи данных приборов учета электроэнергии.
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