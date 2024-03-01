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В курской библиотеке прошла литературная акция посвященная 225-летию Александра Сергеевича Пушкина

В курской библиотеке прошла литературная акция посвященная 225-летию Александра Сергеевича Пушкина

В литературной акции приняли участие читатели разных возрастов, посетившие библиотеку в этот день. Это директор местной школы Ирина Викторовна Канцурова, Николай Алексеевич и Татьяна Назаровна Бруслик и многие другие, а также юные любители творчества поэта: Андрей Канцуров, Варвара Кадиева, Виктория Дудникова, Валерия Усова, Ксения, Кира и Карина Бугаевы, Саша Яковенко, Арсений и Артём Линиченко, Саша и Маша Помазан.

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