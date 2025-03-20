Молодежный Артический форум в Петербурге собрал сотни студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта, ФедералПресс. В Петербурге прошел III Всероссийский Молодежный Арктический форум, который собрал 350 студентов и молодых специалистов, занимающиеся научной деятельностью и заинтересованные в сохранении и развитии Арктической зоны РФ.
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