Молодежный Артический форум в Петербурге собрал сотни студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта, ФедералПресс. В Петербурге прошел III Всероссийский Молодежный Арктический форум, который собрал 350 студентов и молодых специалистов, занимающиеся научной деятельностью и заинтересованные в сохранении и развитии Арктической зоны РФ.