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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники ГИБДД совместно с ребятами гимназии провели акцию «Моя мама - автоледи!»

В Оренбургской области сотрудники ГИБДД совместно с ребятами гимназии провели акцию «Моя мама - автоледи!»

На оживленном перекрестке автоинспекторы останавливали проезжающих мимо женщин - водителей, напоминали о правилах безопасности, как на дороге, так и в автомобиле.

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