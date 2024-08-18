NYT: Трамп в случае победы хочет использовать армию для поддержания правопорядка

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства хочет использовать армию для поддержания правопорядка, включая патрулирование границы, подавление протестов и борьбу с преступностью в крупных городах.
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