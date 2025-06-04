Госдума ввела невозвратные тарифы на размещение

Госдума приняла закон, регулирующий невозвратные тарифы в гостиницах, кемпингах и глэмпингах, что, по мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой, открывает новые возможности для удешевления размещения и стабилизации доходов объектов размещения.