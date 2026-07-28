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🧪 Памятка для экспертов: какая информация нужна для подготовки новости Чтобы новость получилась точной и полной, присылайте информацию сразу в максимально полном объеме.
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