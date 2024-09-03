Российские войска добились значительного продвижения на нескольких направлениях в ДНР, вплотную приблизившись к Покровску, сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Два майора».
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