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Несекретные материалы

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Иск Бразилии о возмещении расходов системы здравоохранения, связанных с употреблением табака, достиг ключевого этапа: суд готовится вынести решение

Иск Бразилии о возмещении расходов системы здравоохранения, связанных с употреблением табака, достиг ключевого этапа: суд готовится вынести решение

Знаковый иск, поданный в 2019 году Генеральной прокуратурой Бразилии с целью привлечь крупнейших бразильских производителей табачной продукции к финансовой ответственности за колоссальные расходы системы общественного здравоохранения, обусловленные последствиями курения, достиг ключевого этапа.

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