Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

210 подписчиков

Продажи «Одиссеи» в России выросли на 254% после премьеры фильма Нолана

Продажи «Одиссеи» в России выросли на 254% после премьеры фильма Нолана

Продажи поэмы «Одиссея» после премьеры фильма Кристофера Нолана выросли на 254% за июль год к году. За лето «Одиссею» приобретали на 198% чаще относительно лета 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии