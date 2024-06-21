МАГАТЭ будет проинформировано об украинской атаке на город-спутник Запорожской АЭС

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина в пятницу, 21 июня, заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет проинформировано по поводу очередного удара Украины по энергетической инфраструктуре города Энергодар, на территории которого находится крупнейшая в Европе атомная станция, – сообщают СМИ.
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