МАГАТЭ будет проинформировано об украинской атаке на город-спутник Запорожской АЭС

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина в пятницу, 21 июня, заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет проинформировано по поводу очередного удара Украины по энергетической инфраструктуре города Энергодар, на территории которого находится крупнейшая в Европе атомная станция, – сообщают СМИ.