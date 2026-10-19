На Ямале семьи, сумевшие пронести любовь через десятилетия, получают денежные выплаты. Только в этом году финподдержку к юбилею супружеской жизни получили 330 пар, а за шесть лет действия программы — более чем 2 100 ямальских семей, рассказали в пресс‑службе главы региона.
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