На Курилах состоялась тренировка по отражению авианалёта комплексом С-300В4

В Восточном военном округе, в рамках летнего учебного периода с расчетами ЗРС С-300В4 проведена тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей.
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