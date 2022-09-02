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На Курилах состоялась тренировка по отражению авианалёта комплексом С-300В4

На Курилах состоялась тренировка по отражению авианалёта комплексом С-300В4

В Восточном военном округе, в рамках летнего учебного периода с расчетами ЗРС С-300В4 проведена тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей.

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