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Уважаемые джанкойцы!

Уважаемые джанкойцы!

Сегодня наша страна отмечает памятную дату-День партизан-подпольщиков. Ровно 80 лет назад, 29 июня 1941 года, спустя неделю, как немецко-фашистские захватчики вероломно напали на нашу Родину, вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), в которой предписывалось: «в занятых врагом областях создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника, создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать все их мероприятия».

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