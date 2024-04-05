NYT: страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс в июле

Лидеры стран НАТО не предложат Украине стать членом альянса в июле на саммите. «У НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», — пишет The New York Times.