Александр КОЖЕВНИКОВ: Кузьменко не хватило сборной для решения главной задачи в Пекине. Теперь это проблема для соперников СКА в Кубке Гагарина

ХОККЕЙ. КХЛ. Если завтра - плей-офф Первого марта сезон в КХЛ возобновляется матчами плей-офф. Спустя день, в бой вступят хоккеисты СКА, которым предстоит в первой стадии Кубка Гагарина, как и год назад, убрать с дороги минское «Динамо».