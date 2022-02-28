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Александр КОЖЕВНИКОВ: Кузьменко не хватило сборной для решения главной задачи в Пекине. Теперь это проблема для соперников СКА в Кубке Гагарина

Александр КОЖЕВНИКОВ: Кузьменко не хватило сборной для решения главной задачи в Пекине. Теперь это проблема для соперников СКА в Кубке Гагарина

ХОККЕЙ. КХЛ. Если завтра - плей-офф Первого марта сезон в КХЛ возобновляется матчами плей-офф. Спустя день, в бой вступят хоккеисты СКА, которым предстоит в первой стадии Кубка Гагарина, как и год назад, убрать с дороги минское «Динамо».

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