Самый продуктивный возраст — 60-70 лет

Майя Maja

Все это хорошо, когда у человека есть физическое здоровье. Тогда и продуктивно живет. Сейчас же за счет медицины и фармакологии продлевается физическая жизнь человека в развитых странах, а вот умственная составляющая наоборот падает, потому что нейросвязи нарушаются в возрасте за 65-70 с бОльшей скоростью(( Наука пока на это ничего не может ответить. Есть предположение, что именно из-за медикаментов и искусственного продления жизни.