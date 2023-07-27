ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Самый продуктивный возраст — 60-70 лет

Самый продуктивный возраст — 60-70 лет

Самый продуктивный возраст — 60-70 лет До него доживают 8% людей на Земле Опубликовано 27 июля 2023 Население Земли составляет около 7,8 миллиардов человек.

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Комментарии
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Майя Maja
Все это хорошо, когда у человека есть физическое здоровье. Тогда и продуктивно живет. Сейчас же за счет медицины и фармакологии продлевается физическая жизнь человека в развитых странах, а вот умственная составляющая наоборот падает, потому что нейросвязи нарушаются в возрасте за 65-70 с бОльшей скоростью(( Наука пока на это ничего не может ответить. Есть предположение, что именно из-за медикаментов и искусственного продления жизни.
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