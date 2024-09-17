В Татарстане более трети онкобольных выбирают денежную компенсацию вместо соцпакета

На данный момент в республике на учете состоят около 122 тысяч онкологических пациентов.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Федеральные льготники в Татарстане до 1 октября могут выбрать соцпакет или ежемесячную денежную компенсацию в 1200 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии