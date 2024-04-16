В США горит завод, производящий снаряды для ВСУПожар начался накануне вечером на американском военном заводе в городе Скрэнтон штат Пенсильвани.
Американские партизаны подожгли завод
Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Почаще, ребята, выходите из дома! Нам нравится!
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20 час.
Galina Bobryasheva
Люди только башенку вышли посмотреть, а у некоторых уже мысли нехорошие..........! 😅
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19 час.
Олег Aзаров
Гори, гори ясно!!!🤣👍 Опять Петров с Бошировым шалят!..
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19 час.
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