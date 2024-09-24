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  • Maxim
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    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...

Telegram всех сдаст. IP-адреса и номера телефонов раскроют силовикам

Telegram всех сдаст. IP-адреса и номера телефонов раскроют силовикам

Telegram будет выдавать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей\u000D\u000AПавел Дуров подтвердил, что мессенджер Telegram обновил свою политику конфиденциальности и условия обслуживания, согласно которым теперь будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей при получении обоснованных юридических запросов от правоохранительных органов.

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