Telegram всех сдаст. IP-адреса и номера телефонов раскроют силовикам

Telegram будет выдавать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей\u000D\u000AПавел Дуров подтвердил, что мессенджер Telegram обновил свою политику конфиденциальности и условия обслуживания, согласно которым теперь будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей при получении обоснованных юридических запросов от правоохранительных органов.
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