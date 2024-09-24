Telegram всех сдаст. IP-адреса и номера телефонов раскроют силовикам

Telegram будет выдавать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей\u000D\u000AПавел Дуров подтвердил, что мессенджер Telegram обновил свою политику конфиденциальности и условия обслуживания, согласно которым теперь будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей при получении обоснованных юридических запросов от правоохранительных органов.