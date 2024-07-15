Бразилия произведет меньше зерна, чем в прошлом сезоне — прогноз

Объем производства зерна в Бразилии достигнет 299,27 млн тонн в урожае 2023–2024 годов, согласно данным обзора, опубликованного Национальной компанией поставок (Conab), 15 июля сообщается на онлайн-платформе новостей сельского хозяйства AgroPages.
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