Главный тренер «Автомобилиста» не исключил прихода Гусева

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашков не исключил прихода Никиты Гусева в команду. «Зачем вы этот вопрос задаёте? Если вы сейчас у 22 тренеров КХЛ спросите, возьмут ли они Гусева без денег, как считаете, что они ответят?» — цитирует специалиста «Матч ТВ».