RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Главный тренер «Автомобилиста» не исключил прихода Гусева

Главный тренер «Автомобилиста» не исключил прихода Гусева

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашков не исключил прихода Никиты Гусева в команду. «Зачем вы этот вопрос задаёте? Если вы сейчас у 22 тренеров КХЛ спросите, возьмут ли они Гусева без денег, как считаете, что они ответят?» — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии