В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков, в ближайший час, с сохранением до конца суток 20 июля местами по области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 14-19 м/с, в отдельных районах сильные ливни, местами град.