Неизвестная история фильма «Мы из джаза»: почему Утёсов оказался ни при чём

Августовская жара, летние кинотеатры, длинные очереди за билетами — именно так сорок три года назад страна встречала картину, которая в одночасье стала музыкальной сенсацией.
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