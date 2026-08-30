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Новости для Фанов

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Неизвестная история фильма «Мы из джаза»: почему Утёсов оказался ни при чём

Неизвестная история фильма «Мы из джаза»: почему Утёсов оказался ни при чём

Августовская жара, летние кинотеатры, длинные очереди за билетами — именно так сорок три года назад страна встречала картину, которая в одночасье стала музыкальной сенсацией.

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