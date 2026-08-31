Добыча угля снижается, экспорт растёт. РЖД, порты и Тихоокеанская железная дорога: рост по маршрутам есть, но до восстановления отрасли далеко

От VG: в первом полугодии 2026 года добыча угля в России снизилась на 1,9% (до 212 млн тонн), а сальдированный убыток отрасли за январь-май составил 123,1 млрд рублей.
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