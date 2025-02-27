АвтоВАЗ улучшит Lada Granta — машина получит совершенно новые опции

АвтоВАЗ планирует добавить Lada Granta совершенно новые опции. У дилеров уже есть описание новых комплектаций этой модели, но производство машины в новых исполнениях стартует лишь в апреле — тогда же, напомним, начнется серийный выпуск Lada Iskra.
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