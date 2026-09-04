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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» первое поражение после возвращения Моуринью – 0:1 с «Бетисом». До этого было 3 победы, дальше – «Интер» в ЛЧ

«Реалу» впервые не удалось одержать победу после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

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