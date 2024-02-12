´Мой выбор - мое будущее´. Открытый диалог с молодежью провели в аграрно-экономическом колледже.

Открытый диалог ´Мой выбор - мое будущее´ прошел в аграрно-экономическом колледже 9 января. Гости мероприятия говорили с учащимися о Едином дне голосования и особенностях электоральной кампании, которая станет крупнейшей в истории независимой Беларуси.