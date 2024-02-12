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´Мой выбор - мое будущее´. Открытый диалог с молодежью провели в аграрно-экономическом колледже.

´Мой выбор - мое будущее´. Открытый диалог с молодежью провели в аграрно-экономическом колледже.

Открытый диалог ´Мой выбор - мое будущее´ прошел в аграрно-экономическом колледже 9 января. Гости мероприятия говорили с учащимися о Едином дне голосования и особенностях электоральной кампании, которая станет крупнейшей в истории независимой Беларуси.

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