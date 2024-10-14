Автопокрышки снова стали гореть у дверей в жилых домах. (Зимой-весной/2024 по Петербургу прокатилась серия таких преступлений).
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Автопокрышки снова стали гореть у дверей в жилых домах. (Зимой-весной/2024 по Петербургу прокатилась серия таких преступлений).