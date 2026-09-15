Иждивенцы или близкие родственники погибших и пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Архангельской области, имеют право на страховые выплаты по ОСГОП от Страхового Дома ВСК

«Иждивенцы или близкие родственники погибших и пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Архангельской области, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.