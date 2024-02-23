Астропрогноз на 24 февраля 2024 года: значение снов и на что следует обратить внимание в этот день Елена ГалицкаяАстролог Тамара Бурдейная утверждает, что 24 февраля 2024 года будет днем, когда многие почувствуют желание выделиться и засиять.