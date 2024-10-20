Франция снабжает Украину старым вооружением

Франция продолжает снабжать Украину устаревшим вооружением, которое в любом случае было бы списано. Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в интервью изданию Tribune Dimanche в воскресенье, 20 октября.
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