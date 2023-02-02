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«Анжер» проиграл 13-й матч подряд в Лиге 1 – антирекорд турнира. У клуба 8 очков в 21 игре

«Анжер» уступил «Аяччо» (1:2) в 21-м туре чемпионата Франции. Клуб потерпел 13-е поражение подряд – это антирекорд в истории Лиги 1.

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