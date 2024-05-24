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Расчет "Искандера" нанес удары по командному пункту и технике ВСУ в зоне СВО

Расчет "Искандера" нанес удары по командному пункту и технике ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" группировки войск "Запад" нанес удары по командному пункту и скоплению военной техники подразделения ВСУ в зоне спецоперации РФ.

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