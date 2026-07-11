Turkish Foreign Ministry: Negotiations with Russia are necessary to resolve the issue of the S-400 air defense system

Constructive negotiations with Russia are necessary to resolve the issue related to the Russian S-400 anti-aircraft missile systems, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said, commenting on reports of Ankara's readiness to transfer them to a third country.
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