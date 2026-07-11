The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Turkish Foreign Ministry: Negotiations with Russia are necessary to resolve the issue of the S-400 air defense system

Turkish Foreign Ministry: Negotiations with Russia are necessary to resolve the issue of the S-400 air defense system

Constructive negotiations with Russia are necessary to resolve the issue related to the Russian S-400 anti-aircraft missile systems, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said, commenting on reports of Ankara's readiness to transfer them to a third country.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии