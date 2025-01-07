ВСУ выпустили 14 снарядов «натовского» калибра по Горловке

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНР, информирует РИА Новости.
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