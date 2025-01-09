Саммит G7 в Италии. Июнь 2024 года.Большая часть присутствующих политических уже закончились.Шольц к ним скоро присоединится.
Иных уж нет...
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Саммит G7 в Италии. Июнь 2024 года.Большая часть присутствующих политических уже закончились.Шольц к ним скоро присоединится.
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