The Pentagon's War On Wasted Dollars Authored by Wilson Beaver & Anna Gustafsn via RealClearDefense, So far, Elon Musk’s DOGE has swept through government agencies like USAID, brushing off cobwebs and uncovering skeletons as it goes.
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