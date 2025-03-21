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Zero Hedge

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The Pentagon's War On Wasted Dollars

The Pentagon's War On Wasted Dollars

The Pentagon's War On Wasted Dollars Authored by Wilson Beaver & Anna Gustafsn via RealClearDefense, So far, Elon Musk’s DOGE has swept through government agencies like USAID, brushing off cobwebs and uncovering skeletons as it goes.

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