Герой! Костомаров показал, как играет в теннис после операций по ампутации конечностей

После ряда серьезных операций Романа Костомарова сильно поддерживают его друзья-спортсмены. В свою очередь, фигурист тоже делает все возможное, чтобы быстро адаптироваться и вернуться к той жизни, которая у него была до болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии