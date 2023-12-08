Полиция - о ложных сообщениях: Призываем родителей и детей к спокойствию!

Полиция призывает родителей и детей сохранять спокойствие в связи с распространением вчера вечером ложных сообщений на анонимном канале Telegram, в которых содержались угрозы в адрес нескольких столичных учебных заведений.
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