МИД РФ: Все оружие, которое выклянчит Зеленский, будет перемолото российской армией

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза в понедельник, 11 декабря, заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выпросил у США, все оно будет перемолото российской армиейна поле боя, – сообщают СМИ.