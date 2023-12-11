Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза в понедельник, 11 декабря, заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выпросил у США, все оно будет перемолото российской армиейна поле боя, – сообщают СМИ.
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