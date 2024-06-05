Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем в районе Крыма.
Запугивают или угрожают? Что делал американский беспилотник над Черным морем
Комментарии
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E
Ed
Скорее всего действует какой то договорняк, кто то в России совладелец производства этих дронов (как вариант). Иначе полный абсурд - какой смысл гарантированно рисковать жизнями и имуществом, ведь повреждение РЛС в Воронеже это совсем не пустяк, это дыра в обороне. Кто нибудь знает почему это предпочтительнее уничтожения дрона? Со скромного надувного плота в нейтральных водах стартанула ракета и хлоп и нет беспилотника, поди докажи чья ракета.
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не исключен вариант, что кто-то в России владелец недвижимости, "заводов-газет-пароходов" и гражданства Америки и у этого кого-то всё могут забрать. А с другой стороны - нападение в международном воздушном пространстве даже на военную цель не представляющую прямой угрозы будет расцениваться "как акт агрессии от агрессивной России". А они наш самолет гражданский завалят в ответ... с "неопознанного плота" с усраинским флагом на борту... Бесконтактно системой РЭБ "оглушить" бы... и чего мы не в Генштабе?😀
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13 час.
E
Ed
Ясно одно, что их беспилотники над Черным морем это изощренная форма издевательства. Неприятно, что с этим ничего не делается.
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13 час.
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