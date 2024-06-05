Запугивают или угрожают? Что делал американский беспилотник над Черным морем

E Ed Скорее всего действует какой то договорняк, кто то в России совладелец производства этих дронов (как вариант). Иначе полный абсурд - какой смысл гарантированно рисковать жизнями и имуществом, ведь повреждение РЛС в Воронеже это совсем не пустяк, это дыра в обороне. Кто нибудь знает почему это предпочтительнее уничтожения дрона? Со скромного надувного плота в нейтральных водах стартанула ракета и хлоп и нет беспилотника, поди докажи чья ракета.

ЛЛ Леонид Ла Рошель Не исключен вариант, что кто-то в России владелец недвижимости, "заводов-газет-пароходов" и гражданства Америки и у этого кого-то всё могут забрать. А с другой стороны - нападение в международном воздушном пространстве даже на военную цель не представляющую прямой угрозы будет расцениваться "как акт агрессии от агрессивной России". А они наш самолет гражданский завалят в ответ... с "неопознанного плота" с усраинским флагом на борту... Бесконтактно системой РЭБ "оглушить" бы... и чего мы не в Генштабе?😀