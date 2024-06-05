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  • Ed
    Ясно одно, что их беспилотники над Черным морем это изощренная  форма издевательства. Неприятно, что с этим ничего не...Запугивают или уг...
  • Леонид Ла Рошель
    Не исключен вариант, что кто-то в России владелец недвижимости, "заводов-газет-пароходов" и гражданства Америки и у э...Запугивают или уг...
  • Ed
    Скорее всего действует какой то договорняк, кто то в России совладелец производства этих дронов (как вариант). Иначе ...Запугивают или уг...

Запугивают или угрожают? Что делал американский беспилотник над Черным морем

Запугивают или угрожают? Что делал американский беспилотник над Черным морем

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем в районе Крыма.

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Комментарии
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E
Ed
Скорее всего действует какой то договорняк, кто то в России совладелец производства этих дронов (как вариант). Иначе полный абсурд - какой смысл  гарантированно рисковать жизнями и имуществом, ведь повреждение РЛС в Воронеже это совсем не пустяк, это дыра в  обороне. Кто нибудь знает  почему это предпочтительнее уничтожения дрона? Со скромного надувного плота в нейтральных водах стартанула ракета и хлоп и нет беспилотника, поди докажи чья ракета.
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не исключен вариант, что кто-то в России владелец недвижимости, &quot;заводов-газет-пароходов&quot; и гражданства Америки и у этого кого-то всё могут забрать. А с другой стороны - нападение в международном воздушном пространстве даже на военную цель не представляющую прямой угрозы будет расцениваться &quot;как  акт агрессии от агрессивной России&quot;. А они наш самолет гражданский завалят в ответ... с &quot;неопознанного плота&quot; с усраинским флагом на борту... Бесконтактно системой РЭБ &quot;оглушить&quot; бы... и чего мы не в Генштабе?😀
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13 час.
E
Ed
Ясно одно, что их беспилотники над Черным морем это изощренная  форма издевательства. Неприятно, что с этим ничего не делается.
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13 час.

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